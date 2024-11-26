  • 26 Ноября, 16:54
  • BAIGENEWS

Двухнедельного малыша едва не разорвала собака

С ранами ребёнка доставили в больницу.

Сегодня, 15:10
АВТОР
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spb.mk.ru Сегодня, 15:10
Сегодня, 15:10
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Фото: spb.mk.ru

Домашний пёс чуть не разорвал 2-недельного младенца. Это случилось в городе Сертолово Ленинградской области в России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание "Фонтанка".

Сообщается, что собака схватила ребёнка за нос и задела зубами его левое веко. Владельцы отметили, что в прошлом животное проходило дрессировку.

С ранениями различной степени тяжести ребенка госпитализировали в больницу.

Похожая история развернулась и в Санкт-Петербурге — на полуторагодовалого мальчика в квартире на Большой Монетной улице набросилась собака. В результате ребёнок получил разрыв правой щеки.

Ранее сообщалось, что собаки напали на пятилетнюю девочку в ЗКО.

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