Двухнедельного малыша едва не разорвала собака
С ранами ребёнка доставили в больницу.
Сегодня, 15:10
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Сегодня, 15:10Сегодня, 15:10
270Фото: spb.mk.ru
Домашний пёс чуть не разорвал 2-недельного младенца. Это случилось в городе Сертолово Ленинградской области в России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание "Фонтанка".
Сообщается, что собака схватила ребёнка за нос и задела зубами его левое веко. Владельцы отметили, что в прошлом животное проходило дрессировку.
С ранениями различной степени тяжести ребенка госпитализировали в больницу.
Похожая история развернулась и в Санкт-Петербурге — на полуторагодовалого мальчика в квартире на Большой Монетной улице набросилась собака. В результате ребёнок получил разрыв правой щеки.
Ранее сообщалось, что собаки напали на пятилетнюю девочку в ЗКО.