Двухнедельного малыша едва не разорвала собака

Домашний пёс чуть не разорвал 2-недельного младенца. Это случилось в городе Сертолово Ленинградской области в России, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание "Фонтанка".

Сообщается, что собака схватила ребёнка за нос и задела зубами его левое веко. Владельцы отметили, что в прошлом животное проходило дрессировку.

С ранениями различной степени тяжести ребенка госпитализировали в больницу.

Похожая история развернулась и в Санкт-Петербурге — на полуторагодовалого мальчика в квартире на Большой Монетной улице набросилась собака. В результате ребёнок получил разрыв правой щеки.

Ранее сообщалось, что собаки напали на пятилетнюю девочку в ЗКО.