Двухметровые сталактиты выросли в новостройках Костаная

Фото: Коллаж BaigeNews.kz

Костанайское издание "Наша газета" опубликовала фото и видео огромных сталактитов и сосулек, образовавшихся в новостройках 1,2,3 микрорайона Кунай. На кадрах видно, что залитые водой стены и потолок насквозь промёрзли в доме, где нет отопления, передаёт BaigeNews.kz.

Фото: ng.kz

Фото: ng.kz

Фото: ng.kz

Между тем, как сообщает газета, вкладчики "Отбасы банка" ждут свои долгожданные квартиры.

"Дома в плачевном состоянии. Конкурс проводился в марте 2021 года, в эксплуатацию дома должны были ввести в июне того же года. Но ключи нам таки никто не вручил", — написала одна из вкладчиц, приславшая фото.

Фото: ng.kz

Ситуацию прокомментировали в отделе строительства Костаная.

"Строительство домов № 2, 3 в 21-м квартале микрорайона "Кунай" осуществлялось подрядной организацией ТОО "Марал Курылыс". B октябреэтого года договор с данной организацией расторгнут в виду неисполнения договорных обязательств, организация признана недобросовестным участником государственных закупок. На период определения новой подрядной организацией для завершения строительства, согласно заключенному договору, сохранность домов обеспечивается охранной фирмой "Нур Сакшы". При осмотре домов выявлено, что отопление запущено только в подвальной части. Протекание воды произошло с крана "Маевского" в системе отопления. Отделом строительства города приняты меры по устранению, работы будут полностью завершены к 13 декабря. Начата претензионная работа в отношении охранной организации, не сообщившей о данном происшествии", — говорится в сообщении ведомства.

В отделе строительства также рассказали, что уже объявлен новый конкурс по госзакупкам, и подрядчик, выигравший конкурс, должен будет устранить все дефекты до заселения жильцов.