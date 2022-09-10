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  • Двухметровую скульптуру Ахмета Байтурсынова создал заключённый "Чёрного беркута"
kstnews.kz Сегодня, 22:19
132
Фото: kstnews.kz

Двухметровую скульптуру Ахмета Байтурсынова создал заключённый "Чёрного беркута"

Осужденный за убийство мужчина удивил своим новым творением — скульптурой  казахского поэта, учёного и просветителя — Ахмета Байтурсынова высотой почти два метра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.kz.

Собственноручно сделанный монумент, администрация учреждения чрезвычайной безопасности "Чёрный беркут" передала в местную библиотеку.

Автор скульптуры отбывает наказание за убийство. Талант к художественному искусству у него появился в стенах учреждения. В большей степени он рисует, а вот настоящую скульптуру решил сделать впервые.

"Вдохновился конечно же празднованием 150-летия Ахмета Байтурсынова. Вообще, идею воспроизведения скульптуры хотел давно реализовать, когда еще только начал рисовать картины. Сейчас получилось, что и повод нашелся", — рассказал осужденный.

Скульптура, высотой 185 сантиметров полностью изготовлена из гипса. Весь рабочий процесс занял порядка 10 дней, самым сложным было, как отметил осужденный, "работать с лицевой частью". 

После лепки и отливания форм, скульптура была выкрашена масляной краской. Помимо этого, был изготовлен и портрет великого просветителя - стандартный холст Ахмета Байтурсынова, где он изображен масляными красками будет теперь украшением вечерней школы.

Учреждение чрезвычайной безопасности "Чёрный беркут" расположено в Костанайской области. Колония знаменита тем, что с 2004 года в ней есть локальный участок для особо опасных преступников, приговорённых к пожизненному лишению свободы.

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#колония #искусство
Сегодня, 22:19
132
Журналист

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