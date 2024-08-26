Двухлетняя девочка выпала из окна в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл 25 августа. По данным ДЧС ЗКО, двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа многоквартирного жилого дома, пишет портал "Мой ГОРОД".

"Ребёнок остался дома без присмотра взрослых. Её госпитализировали в больницу", — пояснили в ведомстве.