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  • Двухлетняя девочка упала в туалет во дворе дома и погибла в Уральске
polisia.kz Сегодня, 18:34
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Сегодня, 18:34
264
Фото: polisia.kz

Двухлетняя девочка упала в туалет во дворе дома и погибла в Уральске

Трагедия произошла во дворе частного дома в Уральске. Двухлетняя девочка, оставшаяся без присмотра взрослых, во время игры упала в яму туалета и погибла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Тело малышки обнаружили 21 июля около 20:00 в поселке Деркул.

"Дети, которые видели, как упала девочка, сразу же сообщили родителям. Несмотря на то, что на место происшествия прибыла скорая помощь, девочка скончалась", - сообщили в полиции. 

Факт зарегистрирован в ЕРДР как несчастный случай.

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Сегодня, 18:34
264
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