Двухлетняя девочка упала в туалет во дворе дома и погибла в Уральске

Фото: polisia.kz

Трагедия произошла во дворе частного дома в Уральске. Двухлетняя девочка, оставшаяся без присмотра взрослых, во время игры упала в яму туалета и погибла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Тело малышки обнаружили 21 июля около 20:00 в поселке Деркул.

"Дети, которые видели, как упала девочка, сразу же сообщили родителям. Несмотря на то, что на место происшествия прибыла скорая помощь, девочка скончалась", - сообщили в полиции.

Факт зарегистрирован в ЕРДР как несчастный случай.