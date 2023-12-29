Двухлетняя девочка получила ожог в детском саду в Актау

Маленькую девочку обожгли кипятком в детском саду в Актау. Родители требуют наказать виновных, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 26 декабря. Ребёнок получил термический ожог II степени.

Матери о случившемся сообщил персонал дошкольного учреждения.

"В 16:00 позвонила заведующая детским садом и говорит, что моего ребёнка чуток обожгли при подмывании. Легкое покраснение, подумала я, мы залечим. В 16:53 позвонила няня группы с извинениями, а я её ещё и успокаивала... В 18:00 супруг после работы пришёл забрать ребёнка и был в ужасе от увиденного: вся промежность до поясницы была в ожоге с волдырями, левая стопа тоже с ожогом", - рассказала мама девочки Анаргуль Габдуллина.