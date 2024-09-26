LIVE LIVE
LIVE
  • 26 Сентября, 17:12
  • BAIGENEWS

Двухлетний ребёнок выпал из окна многоэтажки в Атырау

Сегодня, 15:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pxhere.com Сегодня, 15:45
Сегодня, 15:45
158
Фото: pxhere.com

Двухлетний малыш выпал из окна пятого этажа в одном из ЖК в Атырау. Ребёнка госпитализировали, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в ЖК "Модерн Сити".

В областной детской больнице сообщили, что у пациента диагностированы множественные переломы, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб лёгких.

Ребёнок находится в реанимации. 

 

Самое читаемое

Наверх