Двухлетний ребёнок выпал из окна многоэтажки в Атырау

Двухлетний малыш выпал из окна пятого этажа в одном из ЖК в Атырау. Ребёнка госпитализировали, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в ЖК "Модерн Сити".

В областной детской больнице сообщили, что у пациента диагностированы множественные переломы, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб лёгких.

Ребёнок находится в реанимации.