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polisia.kz Вчера, 08:24
1114
Фото: polisia.kz

Двухлетний ребёнок выпал из окна многоэтажки и остался жив

Двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажки в Талдыкоргане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В департаменте полиции Туркестанской области сообщили, что в микрорайоне Каратал вечером 18 августа из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, выпал двухлетний мальчик. Ребёнок находился в квартире один, без присмотра взрослых. По предварительным данным, мама мальчика ненадолго оставила сына одного, выйдя в магазин. Мальчик остался жив, но получил травмы. Сейчас он находится в больнице.

"Прибывшие по вызову медики доставили пострадавшего ребёнка в областную детскую больницу. Сейчас он находится на обследовании. Врачи оказывают малышу посильную помощь. Там же находится его мама", — сообщил заместитель начальника УМПС департамента полиции Жетысуской области Кайсар Мухметов.

Полицейские просят родителей быть внимательнее к детям. Стражи порядка напомнили о случаях, когда оставленные без присмотра дети могли выпасть из окна, схватиться за оголённый электрический провод, провалиться в незакрытый колодец, траншею или яму и так далее.

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#ребенок #Туркестанская область
Вчера, 08:24
1114
Журналист

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