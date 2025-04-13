В Павлодаре врачи борются за жизнь двухлетнего мальчика, которого госпитализировали после падения из окна, передаёт BaigeNews.kz.

Трагедия случилась утром 13 апреля в одном из домов по улице Естая.

Как сообщили в управлении здравоохранения области, мальчик 2022 года рождения (ему 2 года и 11 месяцев) был экстренно доставлен в областную детскую больницу бригадой скорой помощи. Врачи сразу направили ребёнка в реанимацию, минуя приёмный покой. Его состояние на момент поступления врачи оценили как крайне тяжёлое — малыш находился в состоянии комы первой степени.

"У ребёнка диагностированы серьёзные травмы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ушиб головного мозга, контузия лёгких и ушиб живота. Медики проводят полное обследование — КТ головы, шеи, грудной клетки, органов брюшной полости и таза", — сообщили в облздраве.

Сейчас за жизнь малыша борется целая команда специалистов. Обследование продолжается, а врачи делают всё возможное, чтобы стабилизировать его состояние.

Ранее МВД обратилось к казахстанским родителям, заявив, что с наступлением весеннего тепла возрастает риск несчастных случаев. В стране уже зарегистрировано 13 фактов падения детей из окон, в которых один ребенок погиб, а 12 получили различные травмы.