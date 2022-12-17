Двухлетний ребёнок вернулся из садика с сотрясением мозга

Фото: Диапазон

Мама мальчика рассказала, что он пришёл из садика, покрытый ссадинами и синяками, на щеке осталась капля крови, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Двухлетний сын Айжан Жаксымуратовой Ибраhим ходит в детский сад "Амир" в 12 микрорайоне.

В четверг, 8 декабря он вернулся из садика с синяками на лице. Воспитатель рассказала, что мальчик ударился головой о дверь. В этот же вечер Ибраhим рано уснул, а ночью проснулся от того, что его сильно тошнило. В пятницу мама не повела ребенка в садик. Она начала просить показать записи с камеры видеонаблюдения. Однако администрация садика отказалась показывать видео "из-за технических проблем".

"Я позвонила воспитателю и сказала, что заберу ребенка из этого садика без претензий, если выяснится, что он здоров и серьезных травм у него нет. Я все понимаю, это маленький ребёнок, он может случайно упасть и удариться. Но они не дают посмотреть камеры, и я не знаю, что там произошло", – рассказала Айжан Жаксымуратова, мама Ибраhима.

Айжан с мужем написали заявление в полицию. Ребенку стало очень плохо. В больнице диагностировали сотрясение головного мозга, маму с сыном госпитализировали в отделение травматологии.