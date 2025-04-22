  • 22 Апреля, 18:37
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Двухлетний ребёнок упал с высоты пятого этажа в Караганде

За его жизнь борются врачи.

Сегодня, 17:19
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:19
Сегодня, 17:19
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Фото: baigenews.kz

Маленький ребёнок выпал из окна многоэтажки в Караганде. Подробности сообщили в ДЧС, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в 13-м микрорайоне. Из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, выпал ребёнок 2023 года рождения. Малыш находился без присмотра взрослых.

Ребёнок с политравмами госпитализирован.

Ранее в МВД обратились к казахстанским родителям, сообщив, что с начала года зарегистрировано 13 фактов падения детей из окон. Один из малышей погиб.

Чтобы не допустить несчастный случай в полиции настоятельно рекомендуют родителям:

  • никогда не оставлять ребёнка без присмотра в комнате с открытыми окнами;
  • не использовать москитные сетки без соответствующей защиты;
  • установить на окна блокираторы, чтобы ребёнок не мог самостоятельно открыть окно;
  • отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребёнок не мог залезть на подоконник;
  • защитить окна, установив решётки.

 

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