Двухлетний ребёнок выпал из окна и остался жив в Балхаше
Сегодня, 17:17
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Сегодня, 17:17Сегодня, 17:17
98Фото: smartik.ru
Двухлетний ребёнок выпал из окна второго этажа в Балхаше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.
Пострадавший мальчик по данным департамента полиции, остался без присмотра взрослых в жилом доме Балхаша по улице Амангельды.
"26 июня в городе Балхаш в 2-этажном жилом доме, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна второго этажа и с политравмами госпитализирован в больницу ребенок 2022 года рождения (состояние среднее)", — сообщили в пресс-службе департамента полиции.
В данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия.
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