Двухлетний ребёнок выпал из окна и остался жив в Балхаше

Двухлетний ребёнок выпал из окна второго этажа в Балхаше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.



Пострадавший мальчик по данным департамента полиции, остался без присмотра взрослых в жилом доме Балхаша по улице Амангельды.

"26 июня в городе Балхаш в 2-этажном жилом доме, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна второго этажа и с политравмами госпитализирован в больницу ребенок 2022 года рождения (состояние среднее)", — сообщили в пресс-службе департамента полиции.

В данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия.