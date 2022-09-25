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newsvo.ru Сегодня, 13:17
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Фото: newsvo.ru

Двухлетний ребёнок гулял один вдоль реки Есиль

Столичные гвардейцы заметили малыша, который гулял вдоль реки Есиль без взрослых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

Малыша увидели рядовые Мурат Дауренбеков, Артем Деркачёв и Александр Постоев во время патрулирования территории в районе Сарыарка 24 сентября в 16:45.

"Войсковой наряд подошел к ребёнку, чтобы спросить, не потерялся ли мальчик. Как выяснилось, малыш заблудился и не может найти маму. Доложив начальнику патрульной группы, военнослужащие приступили к поискам родителей", —  рассказали в пресс-службе Нацгвардии.

Через некоторе время гвардейцам удалось найти мать мальчика и передать ей ребёнка.

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#Нацгвардия РК
Журналист
Сегодня, 13:17
722
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