Двухлетний ребёнок гулял один вдоль реки Есиль

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Столичные гвардейцы заметили малыша, который гулял вдоль реки Есиль без взрослых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

Малыша увидели рядовые Мурат Дауренбеков, Артем Деркачёв и Александр Постоев во время патрулирования территории в районе Сарыарка 24 сентября в 16:45.

"Войсковой наряд подошел к ребёнку, чтобы спросить, не потерялся ли мальчик. Как выяснилось, малыш заблудился и не может найти маму. Доложив начальнику патрульной группы, военнослужащие приступили к поискам родителей", — рассказали в пресс-службе Нацгвардии.

Через некоторе время гвардейцам удалось найти мать мальчика и передать ей ребёнка.