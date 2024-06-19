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Двухлетний ребенок выпал из окна в Усть-Каменогорске

Сегодня, 08:24
АВТОР
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zhukvesti.ru Сегодня, 08:24
Сегодня, 08:24
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Фото: zhukvesti.ru

Происшествие произошло на улице Серикбаева, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.

По информации пресс-службы ДЧС ВКО, двухлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Мама малыша была дома, но отвлеклась и не заметила, что ребенок забрался на подоконник. Москитная сетка не выдержала его веса. Малыш госпитализирован.

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