Двухлетний ребенок выпал из окна в Усть-Каменогорске

Происшествие произошло на улице Серикбаева, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.

По информации пресс-службы ДЧС ВКО, двухлетний ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Мама малыша была дома, но отвлеклась и не заметила, что ребенок забрался на подоконник. Москитная сетка не выдержала его веса. Малыш госпитализирован.