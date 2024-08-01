  • 1 Августа, 14:47
  • BAIGENEWS

Двухлетний ребенок выпал из окна 9-го этажа в Семее

Сегодня, 14:21
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 14:21
Сегодня, 14:21
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Фото: МЧС РК

Инцидент произошел сегодня, 1 августа, в Семее. Мальчик выжил, но врачи борются за его жизнь, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС РК. 

Ведомство напоминает родителям не оставлять окна открытыми, когда выходите из комнаты, устанавливать на окна блокираторы, не размещать возле окон мебель, такую как диваны и стулья, и помнить, что москитные сетки не могут предотвратить падение.

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