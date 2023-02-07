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Лента новостей

instagram.com/zdravkrg Сегодня, 04:23
154
Сегодня, 04:23
154
Фото: instagram.com/zdravkrg

Двухлетний ребенок проглотил 11 магнитов в Караганде

Карагандинские врачи спасли жизнь ребёнку, проглотившему несколько инородных тел, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области, инцидент произошел 4 февраля.

В Областную детскую больницу в экстренном порядке был доставлен двухгодовалый ребёнок. У маленького пациента были сильные боли в животе, неоднократно рвало. Рентгенография органов брюшной полости показала наличие инородных тел в желудочно-кишечном тракте - магнитные детали от детских игрушек в количестве 11 штук.

В экстренном порядке проведена сложная операция, в ходе которой обнаружено повреждение (перфорация) кишечника. В настоящее время ребёнок находится в отделении реанимации, состояние стабильное.

 
 
 
 
 
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Публикация от Денсаулық сақтау басқармасы (@zdravkrg)

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#ребенок #больница #врачи
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:23
154
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