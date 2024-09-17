Двухлетний ребенок и семеро взрослых погибли в ДТП в Жамбылской области
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Вечером 16 сентября на 526 км автодороги республиканского значения "Западная Европа - Западный Китай" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.
"Водитель транспортного средства марки "Cadillac Escalade", совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со следовавшей во встречном направлении грузовой автомашиной марки "DAF" После чего автомобиль "Cadillac Escalade" откинуло на свою полосу, где он столкнулся с обгоняемой автомашиной марки "ГАЗель". После столкновения оба автомобиля мгновенно загорелись", - говорится в сообщении.
В результате ДТП на месте погибли 37-летний водитель автомашины "ГАЗель", 30-летний водитель автомобиля "Cadillac Escalade" и 5 его пассажиров, в том числе двухлетний ребенок.
По данному факту начато досудебное расследование.
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