Двухлетний ребенок и семеро взрослых погибли в ДТП в Жамбылской области

Вечером 16 сентября на 526 км автодороги республиканского значения "Западная Европа - Западный Китай" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

"Водитель транспортного средства марки "Cadillac Escalade", совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со следовавшей во встречном направлении грузовой автомашиной марки "DAF" После чего автомобиль "Cadillac Escalade" откинуло на свою полосу, где он столкнулся с обгоняемой автомашиной марки "ГАЗель". После столкновения оба автомобиля мгновенно загорелись", - говорится в сообщении.

В результате ДТП на месте погибли 37-летний водитель автомашины "ГАЗель", 30-летний водитель автомобиля "Cadillac Escalade" и 5 его пассажиров, в том числе двухлетний ребенок.



По данному факту начато досудебное расследование.