В Алматы хирурги извлекли из желудка двухлетнего ребенка 105 магнитных бусин, передаёт BaigeNews.kz.

20 февраля в Центр детской неотложной медпомощи поступил ребенок 2 лет 3 месяцев с жалобами на возможное проглатывание инородного тела. Со слов родителей, около недели назад во время визита в гости он мог проглотить металлические магниты, однако их точное количество оставалось неизвестным.

При проведении рентгенографии органов брюшной полости был выявлен конгломерат из множества металлических предметов размером 6,2 × 2,2 см. Ребенка экстренно госпитализировали для удаления инородного тела.

Первоначально специалисты попытались извлечь предметы эндоскопическим путем, однако из-за плотного скопления магнитов это оказалось невозможно. Было принято решение о проведении хирургического вмешательства – лапаротомии и гастротомии. В ходе операции из желудка ребенка извлекли 105 магнитных бусин.

После хирургического вмешательства пациент был переведен в отделение реанимации, а затем в хирургическое отделение. В настоящее время состояние ребенка удовлетворительное.

Центр детской неотложной медицинской помощи Алматы напоминает родителям о важности бдительности при выборе игрушек и настоятельно рекомендует следить за безопасностью детей, чтобы избежать подобных ситуаций.