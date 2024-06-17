Двухлетний мальчик упал с пятого этажа в Щучинске

В Щучинске двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

Инцидент произошёл 17 июня. Малыша с различными травмами госпитализировали.

Ранее сообщалось о том, что трёхлетний ребёнок выпал из окна в Темиртау.