Двухлетний мальчик упал с пятого этажа в Щучинске
Сегодня, 18:31
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Сегодня, 18:31Сегодня, 18:31
119Фото: pxhere.com
В Щучинске двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.
Инцидент произошёл 17 июня. Малыша с различными травмами госпитализировали.
Ранее сообщалось о том, что трёхлетний ребёнок выпал из окна в Темиртау.
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