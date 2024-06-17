  • 17 Июня, 19:27
  • BAIGENEWS

Двухлетний мальчик упал с пятого этажа в Щучинске

Сегодня, 18:31
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 18:31
Сегодня, 18:31
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Фото: pxhere.com

В Щучинске двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

Инцидент произошёл 17 июня. Малыша с различными травмами госпитализировали.

Ранее сообщалось о том, что трёхлетний ребёнок выпал из окна в Темиртау.

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