Двухлетнего малыша спасли в Акмолинской области
Сегодня, 22:48
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Сегодня, 22:48Сегодня, 22:48
58Фото: mlyn.by
Спасатели Акмолинской области пришли на помощь к двухлетнему малышу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Инцидент произошел в одной из городских многоэтажек Кокшетау по улице Вернадского двухлетний малыш закрылся на щеколду когда бабушка вышла на улицу и не смог открыть дверь. Спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью шанцевых инструментов открыли дверь и благополучно передали ребенка бабушке", — говорится в сообщении.
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