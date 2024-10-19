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  • BAIGENEWS

Двухлетнего малыша спасли в Акмолинской области

Сегодня, 22:48
АВТОР
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mlyn.by Сегодня, 22:48
Сегодня, 22:48
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Фото: mlyn.by

Спасатели Акмолинской области пришли на помощь к двухлетнему малышу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Инцидент произошел в одной из городских многоэтажек Кокшетау по улице Вернадского двухлетний малыш закрылся на щеколду когда бабушка вышла на улицу и не смог открыть дверь. Спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью шанцевых инструментов открыли дверь и благополучно передали ребенка бабушке", — говорится в сообщении.

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