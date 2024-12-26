  • 26 Декабря, 09:12
  • BAIGENEWS

Двухлетнего малыша спасли сотрудники МЧС в Степногорске

МЧС рекомендует не оставлять детей без присмотра.

Сегодня, 09:05
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 09:05
Сегодня, 09:05
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Фото: МЧС РК

Спасатели МЧС пришли на помощь к двухлетнему малышу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Инцидент произошел в одной из городских многоэтажек города Степногорск, в микрорайоне 4 двухлетний малыш закрылся на щеколду и не смог открыть дверь.

Спасатели с помощью механического инструмента открыли дверь и благополучно передали ребенка родителям", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендует не оставлять детей без присмотра.

Напомним, полицейские спасли 12-летнюю девочку на улице Астаны.

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