Двухлетнего малыша спасли сотрудники МЧС в Степногорске
МЧС рекомендует не оставлять детей без присмотра.
Сегодня, 09:05
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Сегодня, 09:05Сегодня, 09:05
24Фото: МЧС РК
Спасатели МЧС пришли на помощь к двухлетнему малышу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Инцидент произошел в одной из городских многоэтажек города Степногорск, в микрорайоне 4 двухлетний малыш закрылся на щеколду и не смог открыть дверь.
Спасатели с помощью механического инструмента открыли дверь и благополучно передали ребенка родителям", - говорится в сообщении.
МЧС рекомендует не оставлять детей без присмотра.
Напомним, полицейские спасли 12-летнюю девочку на улице Астаны.
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