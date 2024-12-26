Спасатели МЧС пришли на помощь к двухлетнему малышу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Инцидент произошел в одной из городских многоэтажек города Степногорск, в микрорайоне 4 двухлетний малыш закрылся на щеколду и не смог открыть дверь.

Спасатели с помощью механического инструмента открыли дверь и благополучно передали ребенка родителям", - говорится в сообщении.