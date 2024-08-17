  • 17 Августа, 21:57
  • BAIGENEWS

Двухэтажный жилой дом горел в Алматинской области

Сегодня, 18:10
АВТОР
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скриншот с видео МЧС Сегодня, 18:10
Сегодня, 18:10
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Фото: скриншот с видео МЧС

В Алматинской области ликвидировали пожар в двуэтажном жилом доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Сегодня в городе Алатау произошло загорание кровли двухэтажного частного жилого дома с переходом огня на балкон и комнату второго этажа. Силами пожарных огонь на площади 40 кв.м полностью ликвидирован", — говорится в сообщении.

Обошлось без пострадавших. 

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