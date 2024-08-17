Двухэтажный жилой дом горел в Алматинской области
Сегодня, 18:10
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Сегодня, 18:10Сегодня, 18:10
242Фото: скриншот с видео МЧС
В Алматинской области ликвидировали пожар в двуэтажном жилом доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Сегодня в городе Алатау произошло загорание кровли двухэтажного частного жилого дома с переходом огня на балкон и комнату второго этажа. Силами пожарных огонь на площади 40 кв.м полностью ликвидирован", — говорится в сообщении.
Обошлось без пострадавших.
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