Дом попал под снос по решению суда в микрорайоне Аскартау в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее в ходе внеплановой проверки выяснилось, что владелец не имеет разрешительных документов на строительство. Ему выдали предписание на устранение нарушений.

После истечения срока предписания был подан иск на снос в Бостандыкский районный суд. 2 мая 2024 года Алматинский городской суд оставил решение о сносе без изменений.

После этого в департаменте юстиции было инициировано исполнительное производство. Демонтаж начат с участием судебных исполнителей.

Накануне в Алматы снесли незаконную постройку на проспекте Гагарина.