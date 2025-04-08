Двухэтажный таунхаус сносят в Алматы
Строительство провели без разрешительных документов.
Сегодня, 18:03
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Сегодня, 18:03Сегодня, 18:03
160Фото: акимат Алматы
Дом попал под снос по решению суда в микрорайоне Аскартау в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее в ходе внеплановой проверки выяснилось, что владелец не имеет разрешительных документов на строительство. Ему выдали предписание на устранение нарушений.
После истечения срока предписания был подан иск на снос в Бостандыкский районный суд. 2 мая 2024 года Алматинский городской суд оставил решение о сносе без изменений.
После этого в департаменте юстиции было инициировано исполнительное производство. Демонтаж начат с участием судебных исполнителей.
Накануне в Алматы снесли незаконную постройку на проспекте Гагарина.
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