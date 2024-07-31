  • 31 Июля, 17:21
  • BAIGENEWS

Двухэтажный особняк горит в Косшы

Сегодня, 16:14
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 16:14
Сегодня, 16:14
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Фото: МЧС РК

В Акмолинской области пожарные тушат открытое горение в доме, передаёт BaigeNews.kz.

"В Косшы произошло загорание кровли частного жилого дома. Информация о пострадавших не поступала. Силами МЧС огонь локализован", - сообщили в МЧС.

Площадь пожара устанавливается.

 

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