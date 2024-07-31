Двухэтажный особняк горит в Косшы
Сегодня, 16:14
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Сегодня, 16:14Сегодня, 16:14
123Фото: МЧС РК
В Акмолинской области пожарные тушат открытое горение в доме, передаёт BaigeNews.kz.
"В Косшы произошло загорание кровли частного жилого дома. Информация о пострадавших не поступала. Силами МЧС огонь локализован", - сообщили в МЧС.
Площадь пожара устанавливается.
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