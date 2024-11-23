  • 23 Ноября, 09:28
  • BAIGENEWS

Двухэтажный банный комплекс горел в Алматинской области

Пострадавших удалось избежать.

Сегодня, 08:52
АВТОР
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МЧС Сегодня, 08:52
Сегодня, 08:52
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Фото: МЧС

Огнеборцы Алматинской области потушили банный комплекс в селе Жапек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Прибывшие на место пожарные выяснили, загорелась парильная на втором этаже и потолочное перекрытие бани. 

"Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар потушен на площади 45 квадратных метров. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

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