Двухэтажный банный комплекс горел в Алматинской области
Пострадавших удалось избежать.
Сегодня, 08:52
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Сегодня, 08:52Сегодня, 08:52
84Фото: МЧС
Огнеборцы Алматинской области потушили банный комплекс в селе Жапек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Прибывшие на место пожарные выяснили, загорелась парильная на втором этаже и потолочное перекрытие бани.
"Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев пожар потушен на площади 45 квадратных метров. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
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