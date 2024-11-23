Двухэтажный банный комплекс горел в Алматинской области

Огнеборцы Алматинской области потушили банный комплекс в селе Жапек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Прибывшие на место пожарные выяснили, загорелась парильная на втором этаже и потолочное перекрытие бани.