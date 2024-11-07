Двухэтажное здание попало под снос в Алматы

В Алматы сносят двухэтажное здание по ул. Курильской, д. 11. Оно, по информации Управления градостроительного контроля, было возведено незаконно, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее в отношении собственника нежилого помещения ИП Danil в рамках внеплановой проверки приняты административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений.

"Ввиду неисполнения требований предписания управлением подан иск в Специализированный межрайонный экономический суд на снос объекта. 14 мая 2024г. исковые требования управления удовлетворены. Снос объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей", - говорится в сообщении городских властей.

Напомним, в рамках поручения акима Алматы по усилению контроля за строительством с начала прошлого года полностью или частично снесен уже 51 незаконный объект.