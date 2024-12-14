Двухэтажное здание кафе потушили в Шымкенте
Пожарные не допустили распространения огня.
Сегодня, 11:48
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Сегодня, 11:48Сегодня, 11:48
110Фото: МЧС РК
В Аль-Фарабийском районе Шымкента разгорелся пожар в одном из городских двухэтажных кафе по проспекту Республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Благодаря слаженным действиям спасателей не допущено распространение огня, пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
В МЧС напомнили предпринимателям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.