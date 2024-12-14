  • 14 Декабря, 12:45
  • BAIGENEWS

Двухэтажное здание кафе потушили в Шымкенте

Пожарные не допустили распространения огня.

Сегодня, 11:48
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 11:48
Сегодня, 11:48
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Фото: МЧС РК

В Аль-Фарабийском районе Шымкента разгорелся пожар в одном из городских двухэтажных кафе по проспекту Республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Благодаря слаженным действиям спасателей не допущено распространение огня, пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В МЧС напомнили предпринимателям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

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