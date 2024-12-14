В Аль-Фарабийском районе Шымкента разгорелся пожар в одном из городских двухэтажных кафе по проспекту Республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Благодаря слаженным действиям спасателей не допущено распространение огня, пожар ликвидирован на площади 30 квадратных метров. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В МЧС напомнили предпринимателям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.