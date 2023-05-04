Двух жителей Уральска арестовали по делу о сепаратистских высказываниях в Интернете

Фото: uralskweek.kz

Суд Уральска взял под стражу двух жителей Уральска, в отношении которых было завершено расследование уголовного дела по двум статьям Уголовного кодекса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Уральская неделя".

"Судом в отношении подозреваемых "Р" и "К" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время расследование по делу окончено, проводится ознакомление с материалами уголовного дела", – сообщили в пресс-службе ДП ЗКО.

В полиции отметили, что об аресте подозреваемых ходатайствовали органы следствия, а прокуратура города дала свое согласие. Меру пресечения "арест" используют, когда подозреваемым грозит обвинение в тяжких преступлениях, чтобы они не скрылись.

В настоящее время известно, что мужчине и женщине предъявлено обвинение по двум статьям "Разжигание розни", предусматривает наказание в виде штрафа от 2000 до 7000 МРП (6 млн 900 тысяч тенге до 24 млн 150 тысяч) либо лишением свободы от 2 до 7 лет, и по статье "Сепаратистская деятельность", наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Поводом для начала расследования послужил разговор с блогером Паном Василь, который произошел 11 февраля 2023 года в чат-рулетке. Во время разговора житель Уральска Денис Рудный сказал, что город Уральск – это исконно российский город, назвал казахоязычных казахов "мамбетами" и заявил, что в случае нападения России на Казахстан он поддержит россиян. На видео фигурирует и женщина, которой блогер тоже успел задать несколько вопросов.

Спустя два дня полиция задержала обоих и зарегистрировала в отношении них уголовное дело по статье "Разжигание розни".

После задержания полицейские распространили видео, на котором житель Уральска принес извинения казахстанцам.