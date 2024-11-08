Двух женщин убили на съёмной квартире в Таразе

Тела двух женщин обнаружили в съёмной квартире в Таразе. Начато досудебное расследование, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в департаменте полиции региона, на место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и руководство ДП Жамбылской области.