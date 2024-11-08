Двух женщин убили на съёмной квартире в Таразе
Сегодня, 15:50
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Сегодня, 15:50Сегодня, 15:50
92Фото: baigenews.kz
Тела двух женщин обнаружили в съёмной квартире в Таразе. Начато досудебное расследование, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в департаменте полиции региона, на место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и руководство ДП Жамбылской области.
"Проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия для установления и задержания подозреваемого. Иная информация согласно статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит", - уточнили в полиции.