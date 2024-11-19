Двух высокопоставленных полицейских назначили в Алматинской области
Их предшественников сняли с должностей после убийства подростка.
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Начальников двух управлений ДП Алматинской области назначили после череды отставок в регионе, последовавшей за убийством подростка, передаёт BaigeNews.kz.
Главой Управления местной полицейской службы стал 49-летний Абдунур Тасыбаев. Он родился в в Тюлькубасском районе. Окончил Юридический институт Академии МВД РК. В органах внутренних дел служит с 1993 года. Ранее занимал должность начальника отдела полиции при управлении полиции Медеуского района Алматы.
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Байжан Сатылганов, которому 35 лет, назначен начальником Управления по борьбе с организованной преступностью. Он родом из Кордайского района. В органах внутренних дел с 2012 года. Работал на различных руководящих должностях в департаменте полиции на транспорте, ДП Жамбылской области. Ранее занимал должность начальника отдела полиции района имени Т.Рыскулова Жамбылской области.
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Напомним, в Алматинской области расследуют убийство 16-летнего Шерзата Полата. Трагедия произошла в ночь на 3 октября в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Задержаны семеро подозреваемых.
Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением жилища.
На фоне громкого расследования высокопоставленные чиновники и полицейские в Алматинской области лишились должностей.
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