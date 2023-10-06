Двух вице-министров транспорта назначили в Казахстане

Сегодня, 11:28

Сегодня, 11:28

Максат Калиакпаров и Сатжан Аблалиев стали вице-министрами транспорта Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Калиакпаров Максат Кайыржанулы и Аблалиев Сатжан Айтенович назначены на должности вице-министров транспорта. Приказом министра транспорта Мукаев Ерболат Рахметович — руководителем аппарата МТ РК", - говорится в сообщении.

Максат Калиакпаров



Сатжан Аблалиев



Ерболат Мукаев