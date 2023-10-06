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Двух вице-министров транспорта назначили в Казахстане

Сегодня, 11:28
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primeminister.kz Сегодня, 11:28
Сегодня, 11:28
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Фото: primeminister.kz

Максат Калиакпаров и Сатжан Аблалиев стали вице-министрами транспорта Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Калиакпаров Максат Кайыржанулы и Аблалиев Сатжан Айтенович назначены на должности вице-министров транспорта. Приказом министра транспорта Мукаев Ерболат Рахметович — руководителем аппарата МТ РК", - говорится в сообщении.

Максат Калиакпаров


Сатжан Аблалиев 


Ерболат Мукаев 

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