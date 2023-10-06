Двух вице-министров транспорта назначили в Казахстане
Сегодня, 11:28
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Сегодня, 11:28Сегодня, 11:28
201Фото: primeminister.kz
Максат Калиакпаров и Сатжан Аблалиев стали вице-министрами транспорта Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
"Постановлением правительства Республики Казахстан Калиакпаров Максат Кайыржанулы и Аблалиев Сатжан Айтенович назначены на должности вице-министров транспорта. Приказом министра транспорта Мукаев Ерболат Рахметович — руководителем аппарата МТ РК", - говорится в сообщении.
Максат Калиакпаров
Сатжан Аблалиев
Ерболат Мукаев
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