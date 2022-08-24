Двух участников проекта Super Bol! пригласили в топовые российские клубы

Фото: baigenews.kz

Двух непрофессиональных футболистов, участвовавших в проекте Super Bol! пригласили на просмотр в ведущие российские команды, передаёт BaigeNews.kz.

Хорошие новости сообщил бывший игрок сборной Казахстана, генеральный менеджер проекта Super Bol! Давид Лория.

Азамата Зинадина ждут в ФК "Сочи".

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Эмин поедет в "Спартак" (Москва).

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Напомним, цель проекта Super Bol! - помочь любителям футбола стать профессиональными спортсменами.

Проект стартовал 6 июня в Семее. Организаторы посети­ли восемь городов. Участие в кастингах приняли свыше шести тысяч человек. Из них отобрали 25 лучших игроков.

Подробности о проекте в интервью корреспонденту BaigeNews.kz рассказал генеральный менеджер Давид Лория.

Финальная игра состоялась 20 августа.