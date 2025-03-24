В области Жетысу сотрудники МЧС спасли двух тонущих рыбаков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

На пульт пожарной части №13 села Карабулак Ескельдинского района поступило сообщение о том, что в пруду недействующего сахарного завода тонет человек.

Прибывшие пожарные обнаружили в воде на расстоянии около 60 метров от берега двух людей, державшихся за лодку. Добравшись до них, спасатели завязали лодку верёвкой, вытянули её на берег и спасли мужчин.

Выяснилось, что два гражданина 1962 и 1988 годов рождения поехали на рыбалку, не надев спасательный жилет. Один из них перевернулся с лодки во время рыбалки, а второй позвонил и успел попросить о помощи, после чего побежал спасать приятеля, но сам не смог выбраться. Из-за низкой температуры воды оба получили переохлаждение. После осмотра сотрудниками скорой помощи спасённых отпустили домой.