Двух школьниц сбили на пешеходном переходе в ЗКО
Жители села уже обращались в госорганы с просьбой установить здесь светофор, но им ответили, что средства на эти цели не предусмотрены.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Двух детей сбили на пешеходном переходе у школы в селе Пойма в Западно-Казахстанской области. По словам очевидцев, девочки попали под колёса авто, когда переходили дорогу. Местные жители требуют на этом месте установить камеру, скоростемер и светофор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Очередное ДТП на пешеходном переходе около школы шокировало сельчан. Девочку сбил водитель машины и пока тормозил, ударил снова. Пострадавшую госпитализировали, у неё серьёзные переломы и травма головы. У другой школьницы переломы и ушибы, ей оказали помощь и отпустили домой.
"Одну девочку сильно ударило, её покатило по асфальту, вторую девочку зацепило боком, она вылетела за остановку. Сильно пострадавшая девочка сейчас находится в больнице, ожидая вторую операцию, у неё перелом руки и ноги и сотрясение головы. У второй девочки сильные ушибы. Нам нужно что-то сделать с этим пешеходным переходом", - сказала жительница села Эльмира Тастенова.
ДТП на этом участке не первое. Но добиться установки камеры, скоростемера и светофора местные жители не могут. Родители переживают за детей, когда отправляют в школу и вынуждены их провожать и встречать.
В полиции подтвердили, что заведено уголовное дело по факту наезда только на одного пешехода. Родители второй девочки отказались от претензий к водителю.
"На дороге "Подстёпное-Илек" в посёлке Пойма водитель Ford допустил наезд на пешехода, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП 9-летняя девочка госпитализирована. По факту начато досудебное расследование. Машина водворена на спецстоянку", - сообщил старший инспектор МПС ДП ЗКО Рустем Смагулов.
Жители села уже обращались в госорганы с просьбой установить здесь камеру, светофор и сделать освещение. Но им ответили, что средства на эти цели не предусмотрены. В дальнейшем, если они будут сэкономлены, вопрос рассмотрят - сообщили в компании "КазАвтоЖол".
Самое читаемое
- Франция, Великобритания и Украина подготовят план перемирия для Трампа
- Саммит европейских лидеров по Украине завершился спустя два часа
- Даурен Абаев рассказал о сложностях с пребыванием граждан Казахстана в России
- 13-летний казахстанец вырвался в финал турнира серии Tennis Europe в Стокгольме
- Казахстан взял ещё одну медаль по синхронному плаванию в Париже