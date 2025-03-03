Двух детей сбили на пешеходном переходе у школы в селе Пойма в Западно-Казахстанской области. По словам очевидцев, девочки попали под колёса авто, когда переходили дорогу. Местные жители требуют на этом месте установить камеру, скоростемер и светофор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Очередное ДТП на пешеходном переходе около школы шокировало сельчан. Девочку сбил водитель машины и пока тормозил, ударил снова. Пострадавшую госпитализировали, у неё серьёзные переломы и травма головы. У другой школьницы переломы и ушибы, ей оказали помощь и отпустили домой.

"Одну девочку сильно ударило, её покатило по асфальту, вторую девочку зацепило боком, она вылетела за остановку. Сильно пострадавшая девочка сейчас находится в больнице, ожидая вторую операцию, у неё перелом руки и ноги и сотрясение головы. У второй девочки сильные ушибы. Нам нужно что-то сделать с этим пешеходным переходом", - сказала жительница села Эльмира Тастенова.

ДТП на этом участке не первое. Но добиться установки камеры, скоростемера и светофора местные жители не могут. Родители переживают за детей, когда отправляют в школу и вынуждены их провожать и встречать.

В полиции подтвердили, что заведено уголовное дело по факту наезда только на одного пешехода. Родители второй девочки отказались от претензий к водителю.

"На дороге "Подстёпное-Илек" в посёлке Пойма водитель Ford допустил наезд на пешехода, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП 9-летняя девочка госпитализирована. По факту начато досудебное расследование. Машина водворена на спецстоянку", - сообщил старший инспектор МПС ДП ЗКО Рустем Смагулов.

Жители села уже обращались в госорганы с просьбой установить здесь камеру, светофор и сделать освещение. Но им ответили, что средства на эти цели не предусмотрены. В дальнейшем, если они будут сэкономлены, вопрос рассмотрят - сообщили в компании "КазАвтоЖол".