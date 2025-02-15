Двух щенков спасли из колодца сотрудники МЧС в Семее
Спасатели поделились трогательным видео.
Сегодня, 11:48
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Сегодня, 11:48Сегодня, 11:48
147Фото: скриншот свидео
Житель Семее вызвал МЧС, услышав писк из колодца на улице Городская, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
В МЧС поделились трогательным видео спасательной операции.
"Спасатели спустились в колодец и достали двух щенков. Малыши не пострадали. Они радостно побежали к своей маме-собаке, которая, убедившись, что щенки в безопасности, взглядом поблагодарила спасателей", — говорится в сообщении.
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