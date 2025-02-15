  • 15 Февраля, 13:20
  • BAIGENEWS

Двух щенков спасли из колодца сотрудники МЧС в Семее

Спасатели поделились трогательным видео.

Сегодня, 11:48
АВТОР
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скриншот свидео Сегодня, 11:48
Сегодня, 11:48
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Фото: скриншот свидео

Житель Семее вызвал МЧС, услышав писк из колодца на улице Городская, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В МЧС поделились трогательным видео спасательной операции.

"Спасатели спустились в колодец и достали двух щенков. Малыши не пострадали. Они радостно побежали к своей маме-собаке, которая, убедившись, что щенки в безопасности, взглядом поблагодарила спасателей", —  говорится в сообщении.

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