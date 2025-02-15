Житель Семее вызвал МЧС, услышав писк из колодца на улице Городская, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В МЧС поделились трогательным видео спасательной операции.

"Спасатели спустились в колодец и достали двух щенков. Малыши не пострадали. Они радостно побежали к своей маме-собаке, которая, убедившись, что щенки в безопасности, взглядом поблагодарила спасателей", — говорится в сообщении.