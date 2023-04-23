Двух рыбаков на надувной лодке спасли недалеко от Каспийского моря

Фото: ДЧС Мангистауской области

В Мангистауской области двое мужчин отправились на рыбалку на надувной лодке, проигнорировав штормовое предупреждение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

На поиски рыбаков отправились 22 спасателяи и пограничника на четырёх плавсредствах и двух автомобилях.

"23 апреля в 12:45 в 15 километрах от Каспийского моря в урочище Саура, в 20 километрах от села Кызылозен, спасатели оперативно-спасательного отряда Мангистауской области совместно с военнослужащими пограничной службы спасли двоих рыбаков 1983 и 1984 годов рождения. Мужчины не смогли самостоятельно добраться до берега. Медицинская помощь им не требовалась", — рассказали в ДЧС.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области попросил жителей обратить внимание на штормовые предупреждения и не выходить в море на надувной лодке, потому что ветром её может унести в открытое море.