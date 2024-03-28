Двух разыскиваемых преступников возвратили из Турции в Казахстан

Прокуроры Алматы возвратили из Турции двух мужчин, разыскиваемых за совершение тяжких преступлений, передаёт BaigeNews.kz.

Мужчины сдались добровольно после разъяснения им законодательства.

"Беглецы скрывались от органов следствия на территории Турции более пяти лет", - уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры.

28 марта в аэропорту Алматы в отношении лиц произведено процессуальное задержание, оба фигуранта помещены в изолятор временного содержания.