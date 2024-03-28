Двух разыскиваемых преступников возвратили из Турции в Казахстан
Сегодня, 15:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:20Сегодня, 15:20
120Фото: скриншот видео
Прокуроры Алматы возвратили из Турции двух мужчин, разыскиваемых за совершение тяжких преступлений, передаёт BaigeNews.kz.
Мужчины сдались добровольно после разъяснения им законодательства.
"Беглецы скрывались от органов следствия на территории Турции более пяти лет", - уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры.
28 марта в аэропорту Алматы в отношении лиц произведено процессуальное задержание, оба фигуранта помещены в изолятор временного содержания.
Самое читаемое
- Депутатов возмутил ответ вице-министра здравоохранения о системе ОСМС в Казахстане
- Куандык Бишимбаев: У меня не было возможности рассказать свою историю
- Нарушения при распределении вакансий выявили в Мангистауской области
- Число погибших при теракте в "Крокусе" возросло
- Жамбылские фермеры бесплатно раздают лук, чтобы не обанкротиться