Двух полицейских уволили после драки в ночном клубе в Актау

В департаменте полиции Мангистауской области подтвердили, что участвовавших в драке полицейских решено было уволить из органов внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Информация об инциденте в ночном клубе сначала распространилась в социальных сетях. Сообщалось, что в одном из ночных клубов Актау начальник местной полицейской службы управления полиции и командир роты патрульной полиции Мунайлинского районного отдела полиции спровоцировали драку, а затем сбежали, вызвав дежурный экипаж.

В департаменте полиции Мангистауской области отказались раскрывать имена и должности подозреваемых, но факт драки подтвердили, сообщив, что двое сотрудников были уволены из органов внутренних дел.