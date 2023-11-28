Двух полицейских уволили после драки в ночном клубе в Актау
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В департаменте полиции Мангистауской области подтвердили, что участвовавших в драке полицейских решено было уволить из органов внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Информация об инциденте в ночном клубе сначала распространилась в социальных сетях. Сообщалось, что в одном из ночных клубов Актау начальник местной полицейской службы управления полиции и командир роты патрульной полиции Мунайлинского районного отдела полиции спровоцировали драку, а затем сбежали, вызвав дежурный экипаж.
В департаменте полиции Мангистауской области отказались раскрывать имена и должности подозреваемых, но факт драки подтвердили, сообщив, что двое сотрудников были уволены из органов внутренних дел.
"В социальных сетях распространяется информация о том, что двое сотрудников инициировали драку в одном из ночных клубов Актау, в ходе которой использовался столовый нож. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 293 Уголовного кодекса РК. Решением дисциплинарной комиссии двое сотрудников уволены из органов внутренних дел. При этом, информация о том, что в драке использовался столовый нож, - не соответствует действительности. Разъясняем, что за распространение заведомо ложной информации предусматривается уголовная ответственность по статье 274 Уголовного кодекса РК", - сообщили в полицейском ведомстве.
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