Двух подростков сбили в Павлодаре
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Двое несовершеннолетних были госпитализированы в больницу из-за различных травм полученных в результате ДТП в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"26 октября в 07.30 часов на автодороге Павлодар – Щербакты у ЖД посёлка, 40-летний водитель автомашины Lada Largus совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 2010 года рождения, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.
В этот же день, в 19.30 часов в Павлодаре 27-летний водитель автомашины Lada Vesta совершил наезд на несовершеннолетнюю, 2009 года рождения, которая переходила дорогу на мигающий сигнал светофора", - сообщили в полиции.
В результате ДТП подростки с различными травмами госпитализированы в больницу. Автомашины водворены на специальную штрафстоянку.
По факту ДТП проводится проверка, назначены необходимые экспертизы.
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