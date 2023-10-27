Двух подростков сбили в Павлодаре

Двое несовершеннолетних были госпитализированы в больницу из-за различных травм полученных в результате ДТП в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"26 октября в 07.30 часов на автодороге Павлодар – Щербакты у ЖД посёлка, 40-летний водитель автомашины Lada Largus совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 2010 года рождения, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. В этот же день, в 19.30 часов в Павлодаре 27-летний водитель автомашины Lada Vesta совершил наезд на несовершеннолетнюю, 2009 года рождения, которая переходила дорогу на мигающий сигнал светофора", - сообщили в полиции.

В результате ДТП подростки с различными травмами госпитализированы в больницу. Автомашины водворены на специальную штрафстоянку.

По факту ДТП проводится проверка, назначены необходимые экспертизы.