Двух подростков сбил водитель авто в Павлодаре

В Павлодаре водитель автомобиля сбил двух подростков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.



ДТП произошло вечером 3 декабря.

"Водитель Маzda на пересечении улиц Сатпаева и Кривенко наехал на детей. Их госпитализировали в детскую областную больницу. Автомобиль водворили на штрафную стоянку. Проводится проверка", – прокомментировали в полиции.

По информации медиков, в аварии пострадали несовершеннолетние 16 и 17 лет.