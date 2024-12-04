  • 4 Декабря, 06:53
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Двух подростков сбил водитель авто в Павлодаре

Подростки госпитализированы в травматологическое отделение детской больницы.

Сегодня, 06:32
АВТОР
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 06:32
Сегодня, 06:32
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

В Павлодаре водитель автомобиля сбил двух подростков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

ДТП произошло вечером 3 декабря.

"Водитель Маzda на пересечении улиц Сатпаева и Кривенко наехал на детей. Их госпитализировали в детскую областную больницу. Автомобиль водворили на штрафную стоянку. Проводится проверка", – прокомментировали в полиции.

По информации медиков, в аварии пострадали несовершеннолетние 16 и 17 лет. 

"Мальчик 2008 года рождения получил закрытый перелом правой плечевой кости со смещением, девочка 2007 года рождения доставлена с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом левого тазобедренного сустава", – рассказали в управлении здравоохранения области. 

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