Двух подростков сбил водитель авто в Павлодаре
Подростки госпитализированы в травматологическое отделение детской больницы.
Сегодня, 06:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:32Сегодня, 06:32
57Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
В Павлодаре водитель автомобиля сбил двух подростков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
ДТП произошло вечером 3 декабря.
"Водитель Маzda на пересечении улиц Сатпаева и Кривенко наехал на детей. Их госпитализировали в детскую областную больницу. Автомобиль водворили на штрафную стоянку. Проводится проверка", – прокомментировали в полиции.
По информации медиков, в аварии пострадали несовершеннолетние 16 и 17 лет.
"Мальчик 2008 года рождения получил закрытый перелом правой плечевой кости со смещением, девочка 2007 года рождения доставлена с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом левого тазобедренного сустава", – рассказали в управлении здравоохранения области.
Самое читаемое
- Убийство парня в день свадьбы: аким Акмолинской области озвучил новые подробности
- 69-летняя женщина пыталась выброситься из окна в Усть-Каменогорске
- Мужчину забили до смерти в Улытауской области
- Стало известно имя первого обладателя Neo Nomad Visa
- Президент поздравил музыкальную школу имени Ахмета Жубанова с 60-летием