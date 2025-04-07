Полицейские обратились за помощью к гражданам в поисках двух подростков в Рудном, передаёт BaigeNews.kz.

7 апреля пропали двое воспитанников КГУ “Центр поддержки семьи с особыми образовательными потребностями”.

"Подростки 15 и 17 лет покинули учреждение. Ранее 15-летний подросток уже убегал. В поисках задействовано 20 единиц техники, 53 полицейских, 15 волонтёров, а также неравнодушные жители Рудного", - сообщили в полиции.

В течение дня обследованы улицы и дачные массивы города. Поисковые мероприятия продолжаются в ближайших деревнях Костанайского района, так как подростков последний раз видели в посёлках Сергеевка и Константиновка. Предположительно, они продолжают двигаться пешком.



Департамент полиции Костанайской области призывает граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетних, обращаться по телефону 102.