Двух пенсионеров спасли из горящего дома полицейские Петропавловска
Сегодня, 11:15
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Сегодня, 11:15Сегодня, 11:15
97Фото: Петропавловск.news pkzsk.info
В двухквартирном доме в Петропавловске произошел пожар. Полицейские, находящиеся рядом со случившимся вывели из помещения двух пенсионеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
"Патрульные заметили дым в частном секторе микрорайона Жас Өркен. Они сообщили о пожаре в службу пожаротушения, после чего благополучно вывели из помещения супругов-пенсионеров 70 и 71 лет и вынесли из дома газовый баллон", - пишет издание.
Пожарные оперативно устранили очаг возгорания.
По предварительным данным возгорание произошло из-за нарушения пожарной безопасности при эксплуатации электросетей. При пожаре никто не пострадал.
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