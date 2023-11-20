Двух пенсионеров спасли из горящего дома полицейские Петропавловска

В двухквартирном доме в Петропавловске произошел пожар. Полицейские, находящиеся рядом со случившимся вывели из помещения двух пенсионеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

"Патрульные заметили дым в частном секторе микрорайона Жас Өркен. Они сообщили о пожаре в службу пожаротушения, после чего благополучно вывели из помещения супругов-пенсионеров 70 и 71 лет и вынесли из дома газовый баллон", - пишет издание.

Пожарные оперативно устранили очаг возгорания.

По предварительным данным возгорание произошло из-за нарушения пожарной безопасности при эксплуатации электросетей. При пожаре никто не пострадал.