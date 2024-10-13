Двух пассажиров на застрявшем авто и заблудившегося пастуха спасли в метель в Костанайской области

Спасатели Костанайской области рассказали о двух благополучно оконченных поисковых операциях в непогоду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Сегодня в службу 112 Костанайской области поступило два экстренных вызова. Первый вызов поступил от пастуха, который потерял ориентир, отправившись на поиски пропавших овец близ села Торгай Джангельдинского района. На место происшествия незамедлительно выдвинулись сотрудники МЧС. В результате оперативно организованных поисковых работ вскоре спасателям удалось найти мужчину 1989 года рождения в 10 км от села", — рассказали в МЧС.

В ведомстве также рассказали и о втором случае. Он произошел в 10 км от поселка Амангельды. Там легковой автомобиль, в котором находились мужчина 1958 года рождения и женщина 1961 года рождения, из-за сложных погодных условий съехал с трассы и оказался в снежном заносе.