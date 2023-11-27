Двух новорождённых пытались продать горе-матери в Казахстане

Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия "Стоп трафик" казахстанские полицейские выявили 39 преступлений, среди которых торговля детьми, вовлечение несовершеннолетних в проституцию, незаконная трудовая эксплуатация, передаёт BaigeNews.kz.

"На территории республики выявлено 39 различных преступлений, из них один факт торговли органами, три факта незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации, семь фактов торговли людьми, в том числе пять несовершеннолетними, четыре факта вовлечения в занятия проституцией, в том числе три несовершеннолетними, и 24 факта притоносодержания и сводничества. Кроме того, зарегистрировано 51 правонарушение за предоставление помещений заведомо для занятий проституцией", — такие данные привёл начальник Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Канат Нурмагамбетов

Сообщается, что в Алматинской области сотрудники УБОП задержали девушку при попытке продажи своего новорождённого ребёнка.

"Двадцатичетырёхлетняя женщина, находясь на седьмом месяце беременности, разместила в соцсетях объявление о продаже ребёнка. Она нашла бездетную пару, которая согласилась купить ребёнка, а также погасить её долги по кредитам. В октябре между сторонами состоялась незаконная передача новорождённого с целью дальнейшего усыновления", — рассказал подробности начальник ДБОП.

Похожий случай произошёл в Шымкенте. Там 23-летняя девушка также пыталась продать своего ребёнка. Женщина задержана. Ребёнок помещен в Дом малютки. В ходе следствия выяснилось, что подозреваемая ранее неоднократно привлекалась за мошенничество, имеет большие денежные долги.

Помимо торговли детьми полицейские также выявляют факты похищения взрослых людей с целью трудового рабства.