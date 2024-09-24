Двух неходячих мужчин вынесли из огня пожарные Костаная
Сегодня, 01:39
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Сегодня, 01:39Сегодня, 01:39
102Фото: скриншот с видео МЧС
В Костанае произошел пожар в квартире, расположенной на 4 этаже одной из высоток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
"Силами ДЧС из горящей квартиры спасены двое мужчин, которые из-за болезни ног не могли самостоятельно покинуть место пожара", - говорится в сообщении.
Возгорание было оперативно потушено. Пострадавших нет.