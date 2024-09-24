  • 24 Сентября, 02:24
  • BAIGENEWS

Двух неходячих мужчин вынесли из огня пожарные Костаная

Сегодня, 01:39
АВТОР
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скриншот с видео МЧС Сегодня, 01:39
Сегодня, 01:39
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Фото: скриншот с видео МЧС

В Костанае произошел пожар в квартире, расположенной на 4 этаже одной из высоток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Силами ДЧС из горящей квартиры спасены двое мужчин, которые из-за болезни ног не могли самостоятельно покинуть место пожара", - говорится в сообщении.

Возгорание было оперативно потушено. Пострадавших нет.

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