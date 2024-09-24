Двух неходячих мужчин вынесли из огня пожарные Костаная

В Костанае произошел пожар в квартире, расположенной на 4 этаже одной из высоток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"Силами ДЧС из горящей квартиры спасены двое мужчин, которые из-за болезни ног не могли самостоятельно покинуть место пожара", - говорится в сообщении.

Возгорание было оперативно потушено. Пострадавших нет.