Двух находившихся в межгосударственном розыске россиян задержали в Астане
Одного из них подозревают в установке взрывчатых веществ.
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В Астане задержаны два гражданина России, находившиеся в международном розыске за тяжёлые преступления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Первым задержан 67-летний мужчина, разыскиваемый за преступления, совершенные в 1984 году на территории соседнего государства. Он обвиняется по четырём статьям: оставление в опасности, разбой, убийство и насильственные действия сексуального характера. Иностранца задержали во дворе одной из многоэтажек в столице.
Второй задержанный — 47-летний гражданин Республики Ингушетия, который находился в розыске с июля 2023 года по подозрению в установке взрывчатых веществ. Мужчина покинул территорию РФ до вступления приговора суда в законную силу и более полутора лет находился в бегах.
Оба преступника выявлены в рамках операции "Правопорядок" и уже находятся под стражей. Решается вопрос об их экстрадиции.
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