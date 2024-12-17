В Астане задержаны два гражданина России, находившиеся в международном розыске за тяжёлые преступления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Первым задержан 67-летний мужчина, разыскиваемый за преступления, совершенные в 1984 году на территории соседнего государства. Он обвиняется по четырём статьям: оставление в опасности, разбой, убийство и насильственные действия сексуального характера. Иностранца задержали во дворе одной из многоэтажек в столице.

Второй задержанный — 47-летний гражданин Республики Ингушетия, который находился в розыске с июля 2023 года по подозрению в установке взрывчатых веществ. Мужчина покинул территорию РФ до вступления приговора суда в законную силу и более полутора лет находился в бегах.

Оба преступника выявлены в рамках операции "Правопорядок" и уже находятся под стражей. Решается вопрос об их экстрадиции.