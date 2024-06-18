Двух мужчин унесло на сапбордах в Каспийское море

Двух мужчин, отдыхавших на море, спасли сотрудники МЧС в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz.

24-летние жители Актюбинской области пришли на побережье покататься на sup board. Однако волны унесли молодых людей в море.

Зовущих на помощь мужчин в 1500 метрах от берега заметили спасатели, проводившие агитационно-профилактические работы на пляже "Солдатский".

На лодке отдыхающих доставили на берег. В медицинской помощи они не нуждались.