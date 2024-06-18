Двух мужчин унесло на сапбордах в Каспийское море
Сегодня, 18:09
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Сегодня, 18:09Сегодня, 18:09
76Фото: МЧС РК
Двух мужчин, отдыхавших на море, спасли сотрудники МЧС в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz.
24-летние жители Актюбинской области пришли на побережье покататься на sup board. Однако волны унесли молодых людей в море.
Зовущих на помощь мужчин в 1500 метрах от берега заметили спасатели, проводившие агитационно-профилактические работы на пляже "Солдатский".
На лодке отдыхающих доставили на берег. В медицинской помощи они не нуждались.
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