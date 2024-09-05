Двух мужчин унесло на лодке в Каспийское море

Двух мужчин спасли у побережья Каспийского моря в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Отдыхающих унесло на резиновой лодке. Из-за сильного ветра они не могли самостоятельно выбраться на берег.