Двух мужчин унесло на лодке в Каспийское море
Сегодня, 21:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:49Сегодня, 21:49
111Фото: МЧС РК
Двух мужчин спасли у побережья Каспийского моря в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Отдыхающих унесло на резиновой лодке. Из-за сильного ветра они не могли самостоятельно выбраться на берег.
"Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС поспешили на помощь. Они нашли молодых людей и доставили их на берег. Состояние мужчин стабильное. В медицинской помощи они не нуждались", - уточнили в МЧС.
Самое читаемое
- Школьника убили в Актюбинской области в первый учебный день
- Крупные налогоплательщики и котельные тянут Семей на дно рейтинга чистых городов
- Бибигуль Тулегенову оскорбили и не пустили на борт самолёта Air Astana
- Задержан заместитель главнокомандующего Национальной гвардии РК
- МВД перешло на усиленный вариант несения службы в Казахстане