  • 5 Сентября, 22:54
  • BAIGENEWS

Двух мужчин унесло на лодке в Каспийское море

Сегодня, 21:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 21:49
Сегодня, 21:49
111
Фото: МЧС РК

Двух мужчин спасли у побережья Каспийского моря в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Отдыхающих унесло на резиновой лодке. Из-за сильного ветра они не могли самостоятельно выбраться на берег.

"Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС поспешили на помощь. Они нашли молодых людей и доставили их на берег. Состояние мужчин стабильное. В медицинской помощи они не нуждались", - уточнили в МЧС.

Самое читаемое

Наверх