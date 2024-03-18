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Двух мужчин убили в Усть-Каменогорске

Сегодня, 11:54
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Артём Чурсинов/BaigeNews.kz Сегодня, 11:54
Сегодня, 11:54
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Фото: Артём Чурсинов/BaigeNews.kz

Погибших обнаружили на улице очевидцы, передаёт BaigeNews со ссылкой на YK-news.kz.

По информации очевидцев, в ночь на 15 марта произошел конфликт в одном из заведений на улице Кабанбай батыра. Позже рядом с заведением обнаружен труп мужчины.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначены необходимые экспертизы. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО. 

Еще одно убийство случилось вечером 15 марта в районе заведения общепита на проспекте Абая.

"В полицию сообщили, что обнаружен погибший с ножевыми ранениями. Подозреваемый задержан по горячим следам. Вещественные доказательства изъяты, назначены необходимые экспертизы, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Распространяемая в социальных сетях информация об огнестрельном ранении не соответствует действительности, - прокомментировали в ДП.

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