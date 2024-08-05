  • 5 Августа, 21:18
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Двух мужчин реанимировали после клинической смерти в Усть-Каменогорске

Сегодня, 19:48
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 19:48
Сегодня, 19:48
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Фото: pxhere.com

Диспетчеры и фельдшеры "скорой" помогли вывести двух жителей Усть-Каменогорска из состояния клинической смерти, передаёт BaigeNews.kz.

Первый инцидент произошёл в одном из офисов областного центра. 55-летний мужчина внезапно потерял сознание. Коллеги сразу же вызвали "скорую" и начали оказывать первую помощь, следуя инструкциям диспетчера.

Через две минуты на место прибыли фельдшеры, которые диагностировали у пациента тромбоэмболию лёгочной артерии и острый коронарный синдром. Он находился в состоянии клинической смерти. После трёх циклов сердечно-лёгочной реанимации мужчина пришёл в себя. Его доставили в реанимационное отделение Восточно-Казахстанской областной больницы.

Во втором случае 68-летний мужчина потерял сознание, находясь дома. Специалисты бригады "скорой помощи" прибыли на место через четыре минуты. Пациент не дышал, сердцебиения не было, и он находился в состоянии клинической смерти. После 12 минут реанимации его сердцебиение и дыхание восстановились. Его отвезли в областную больницу.

На данный момент жизни пациентов ничего не угрожает. 

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